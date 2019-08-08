Kazanlı atıksu pompa istasyonundaki sorun çözüldü Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı atıksu pompa istasyonunda yaşanan arızayı giderdi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, Kazanlı atıksu pompa istasyonunda yaşanan arızayı giderdi.

MESKİ’den yapılan açıklamaya göre, 3 Ağustos Cumartesi günü saat 18.30 civarında belirtilen pompalardan 1 nolu pompanın fan kısmına katı atık gelmesi sonucunda pompada büyük titreşimler oluşmuş ve pompa gövde salyangoz bağlantısındaki cıvataları keserek yerinden fırladı. Terfi istasyonuna gelen atıksu pompanın yerinden çıkmasıyla birlikte pompa salyangoz kısmından yüksek bir debiyle boşalarak, pompa odasında yaklaşık 7-8 metre su birikti. Oluşan arızaya ve biriken atıksuya Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı Elektrik Mekanik İşler Şube Müdürlüğü ekiplerince anında müdahale edilip, 24 saat içerisinde arıza giderildi.

4 Ağustos Pazar günü saat 17.00 civarında tesis çalışır vaziyete getirilip, atıksuyun terfi edilmesi işlemine devam edildi.

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