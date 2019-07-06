Kazandığını Ar-Ge’ye yatırıp lider oldu

Akit Ekonomi

YILDIZ Holding CEO’su Mehmet Tütüncü, Türkiye’deki gıda sektörü büyüklüğünün 402 milyar liraya ulaştığını belirtti. Tütüncü, çoğunluğunu KOBİ’lerin oluşturduğu sektörde büyümenin püf noktasının Ar-Ge olduğunu kaydetti.

Gıda sektöründe 48 bin 212 işletmenin faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Tütüncü “519 bin kişinin istihdam edildiği sektörün büyüklüğü 402 milyar liraya ulaştı. 4,3 milyar dolarlık ithalatın yapıldığı sektörde, buna karşılık 10,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleşiyor. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 237’ye ulaşıyor” dedi.

Gıda firmalarının büyük bölümünün KOBİ’lerden oluştuğunu dile getiren Tütüncü, ”Bu da sektörün toplumun her kesimine dokunduğu anlamına geliyor” diye konuştu.

5 merkez var

Gıda sektörüne hizmet veren beş Ar-Ge merkezlerinin olduğunu aktaran Tütüncü, ”Ar-Ge merkezlerimiz Topkapı çikolata fabrikası, Çorlu Sakız Şekerleme Fabrikası, Gebze Bisküvi Fabrikası, Kerevitaş ve Besler Gıda’nın içinde yer alıyor. Satın aldığımız, yeni piyasaya sürdüğümüz birçok markamızı Türkiye’deki fabrikalarımızda üretiyor, dünyanın dört bir yanına ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

Ülker Bisküvi’den dev katkı

54 milyar liralık konsolide brüt satışların ana omurgasını gıdanın oluşturduğunu söyleyen Tütüncü, şu açıklamalarda bulundu:

“5,9 milyar liralık cironun yüzde 56’sı çoğunluğunu çiftçilerin oluşturduğu üreticilere aktarılıyor. Ülker Bisküvi’nin 2013-2017 döneminde Türkiye’nin milli gelirine 21,6 milyar lira katkısı oldu. Ülker Bisküvi, 2017’de 1 milyar lira değerinde 1,5 milyon tonluk mahsul alımı yaptı. Yıllardır buğday ihtiyacımızın yüzde 80’ini, yulaf ihtiyacımızın tamamını yerli üreticimizden tedarik ediyoruz. Buğday alımıyla çiftçiden nakliyeciye, depolama işçisinden kooperatiflere kadar 500 bini aşkın aileye katkı sağlıyoruz."

Ali Ağa kazandıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı enstitülerle yapılan araştırmalara da değinen Tütüncü, “Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü’yle bisküvilik ideal buğday için ıslah çalışmaları yürüttük. Bu çalışmalar sonunda ‘Ali Ağa’ adını verdiğimiz yüksek verimli, kuraklığa dayalı bir buğday türü geliştirdik ve yaygınlaşması için çalışıyoruz. ‘Ali Ağa’ buğdayı çiftçilerin daha fazla gelir elde etmesini sağlayacak’’ ifadelerini kullandı.

‘Giresun tombulu’ için çalışma

Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi olarak Sürdürülebilir Fındık Tarımı projesini gerçekleştirdiklerini belirterek, ’’Yerli bir tür olan “Giresun Tombulu”nun biyoçeşitlilik etkileri araştırıldı. Fındık üreticilerinin sosyal ve ekonomik düzeylerinin geliştirilmesi boyutu ön planda tutuldu. Giresun’daki fındık çeşitliliğinin korunması ve daha sürdürülebilir yöntemlerle üretim için araştırmalar-pilot uygulamalar hayata geçirildi” dedi.