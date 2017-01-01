Kazançta Anadolu atağa kalktı

2018 yılında konutta Amasya, Aydın, Edirne, Nevşehir ve Muğla en çok kazandıran iller oldu. İzmir- Menderes, Bursa- İznik, Antalya Aksu yüzde 30’un üzerinde konut fiyatları yükselen ilçeler oldu.

İlde Amasya, ilçede Menderes

Geçen yıl beş büyük ilde satılık emlak fiyatlarında ortalama yüzde 10 yükseliş olduğunu ortaya koyan emlak endeksi verilerine göre, en çok kazandıran illerin başında Amasya (yüzde 26), Aydın (yüzde 24) ve Edirne (yüzde 21) geldi. Endeks verileri, en çok kazandıran ilçelerin ise, İzmir-Menderes (yüzde 40), Bursa-İznik (yüzde 37) ve Antalya-Aksu (yüzde 32) olduğunu açıkladı.

Olumlu rüzgârın önünü kesen gelişmeler

-Döviz kuru/TL paritesinde TL aleyhine yaşanan gelişmeler

-Mevduat faizlerinin artması ve kesimin bu gelişmeyi yatırım fırsatı olarak görmesi

-Konut kredi oranlarındaki yükselişi

-Temmuz-kasım döneminde konut fiyatlarında görülen gerileme

Muhtemel yaşanacak olumlu gelişmeler

-Türkiye ekonomisinin 2019’da dünya ortalamasının biraz üzerinde büyüyecek olması

-2018’in sonuna doğru hareketlenen sektöre moral veren KDV, harç bedeli gibi indirimlerin bir süre daha devam etmesinin satışlara yansıması

-Konut kredilerinde müşteriye uygun seçeneklerin sunulması

-Kurdaki dalgalanmanın durulması

-Yabancı alımlarının artması