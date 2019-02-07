0553 313 94 23

"Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

- Osmanlıspor Teknik Direktörü Osman Özköylü:"Gençlerbirliği'nin son üç haftada kaybettiği puanlar bir handikap gibi görünse de bu durum Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman gölgelemez"- "Ankara'ya yakışır iyi bir maç olacak"

07 Şubat 2019 Perşembe 12:54
"Kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz"

ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor'un teknik direktörü Osman Özköylü, Gençlerbirliği ile oynayacakları başkent derbisini kazanarak yollarına kayıpsız devam etmek istediklerini söyledi.

Özköylü, ligin 21. haftasında 9 Şubat Cumartesi günü Eryaman Stadı'nda Gençlerbirliği ile yapacakları başkent derbisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ligde son 7 maçını kazanarak üçüncü sıraya kadar yükselen başkent temsilcisinin teknik direktörü Özköylü, Osmanlıspor'da çalışmaya başladıkları günden bu yana takım birlikteliğine önem verdiklerini vurgulayarak, "Sahada doğru oyun kurgusu ve bu anlamda yapılan doğru işler, oyuncuların kendine olan güvenlerinin artmasını ve başarılı sonuçların alınmasını sağladı. Tabii ki bu anlamda çok mutluyuz. Osmanlıspor olarak iyi bir enerji yakaladığımızı söyleyebilirim. Ama bundan sonra alacağımız sonuçlar bizim için çok daha önemli olacak." diye konuştu.

Özköylü, hafta sonu önemli bir rakibe karşı zorlu bir maça çıkacaklarının altını çizdi.

Galibiyet serisini sürdürmeyi hedeflediklerini dile getiren Özköylü, "Gençlerbirliği'nin son üç haftada kaybettiği puanlar bir handikap gibi görünse de bu durum Gençlerbirliği'nin çok iyi bir takım olduğunu hiçbir zaman gölgelemez. Çok önemli bir rakibe karşı, çok ciddi bir maçı, en iyi şekilde oynayıp, en iyi şekilde mücadele edip, kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz. Tabii ki rakibimizin de isteği kazanmak. Ankara'yı temsil eden iki takımın seyri güzel bir mücadelesi, bu anlamda Ankara'ya yakışır iyi bir maç olacak. Futbolun içinde her zaman her türlü sonuçlar var ama biz moral ve motivasyonla yakaladığımız bu güzel havayı takım olarak devam ettirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


- "Kadro zenginliğimiz arttı"


Devre arasında yapılan transferlerden sonra kadro zenginliğinin arttığını belirten Özköylü, şöyle devam etti:

"Şu anda oyuncu tercih etme noktasında oldukça zorlanıyoruz. Her oyuncumuz oynamaya hazır ve her oyuncumuz bu formayı sonuna kadar hak ediyor. Ama sahaya mecburen bir 11 çıkacak, 18 kişilik bir kadro olacak ve ister istemez bunun dışında kalan oyuncular olacak. Yabancı oyuncu sayımızın 10 olması ve kadroya sadece 6 kişi alabilmemiz, bizim adımıza aynı zorlukları tekrar ortaya çıkarıyor. Tabii burada oynamayan oyuncuyu güçlü ve ayakta tutmak da çok önemli. Bizim için oynamayan oyuncular daha büyük önem teşkil ediyor. Çünkü onların varlığı, kendi mevkisinde oynayan oyuncuyu zorlaması, forma rekabetine girmesi, aynı zamanda ikili ilişkilerin çok iyi olması, takım içindeki arkadaşlığın, birlikteliğin çok iyi olması, takıma hem rekabet hem de destek anlamında çok katkıda bulunuyor. Herkesin bu takımda forma şansı bulacağını inatla anlatmaya çalışıyoruz."


- "Herkes sorumluluğunun bilincinde"


Takım içerisindeki havanın çok iyi olduğunu ifade eden tecrübeli teknik adam, "Allah nazarlardan saklasın. İçimizde takıma zarar verecek oyuncu profili de yok, herkes sorumluluğunun bilincinde." dedi.

Özköylü, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce bu takımda oynamış, takım kaptanlığını yürüten aynı zamanda takımın ağabeyleri pozisyonundaki oyuncuların da olması işimizi kolaylaştırdığı kadar bize güç veriyor. Zaman geçtikçe bazı oyuncuların sırtına daha fazla yük binecektir. Dolayısıyla dinlendirmek adına mecburi rotasyonlar olacaktır. İşte o zaman oynama şansı bulamayan ama mücadeleyi bırakmayan arkadaşların desteği bizi ayakta tutacaktır."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:54
  1. Başkent derbisi
  2. Gençlerbirliği
  3. Osman Özköylü
  4. Osmanlıspor
  5. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 11 yıl hapis
    1. FETÖ'nün Yargıtay grup sorumlusuna 11..
    2. "Ziraat Bankası, yüksek verimlilik..
    3. Erdoğan: Kendi ayaklarımızın üzerinde..
    4. CHP'de deprem! Tamamı istifa etti
    5. Fatih Terim'den babasına son görev
    6. Sosyal medyadan iğrenç ilan! Polis..
    7. Ziyaretin sebebi oldu! 'BAE'ye Türkiye..
    8. Piyasalarda gün ortası
    9. Eski CHP Milletvekili Yarkadaş'a hapis..
    10. "4. Dünya Göçebe Oyunları" stratejisi..
    11. Borsa, günün ilk yarısında yatay..
    12. ABD'nin yardımları durdurma kararı..
    13. Berber dükkanında skandal! Özel fuhuş..
    14. SP Lideri: Kimseyle ittifak yapmayacağız
    15. "Dünyadaki mültecilerin yüzde 97'si..
    16. Pegasus'a uluslararası ödül
    17. "Yeni başarı hikayesini hep beraber..
    18. 46. Uluslararası Bağdat Kitap Fuarı..
    19. Eski Yargıtay üyesi Yahya Memiş'e..
    20. Mübaşirler asli görevlerine dönüyor
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Pompeo'dan skandal paylaşım: Türkiye'yi haritada böldüler!
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...
    Erdoğan’dan yeni askerlik talimatı: Süre uzun...