Dünya Kazalardan sonra trenler duracak! İspanya’da makinistlerden grev kararı
Dünya

Kazalardan sonra trenler duracak! İspanya’da makinistlerden grev kararı

İspanya’da peş peşe yaşanan iki büyük tren faciasının ardından makinistler, güvenlik açıklarına dikkat çekmek amacıyla 9-11 Şubat’ta iş bırakmaya karar verdi.

İspanya’da son günlerde art arda gelen tren kazaları ülkeyi sarsarken, demir yolu çalışanlarından da grev kararı geldi. Tren makinistleri sendikası Semaf, "demir yolu sisteminin güvenlik standartlarının yeniden sağlanması" ve hem çalışanların hem de yolcuların güvenliğinin garanti altına alınması talebiyle 9, 10 ve 11 Şubat'ta greve gideceklerini bildirdi.

 

Katılımın yüksek olması bekleniyor

Semaf tarafından yapılan yazılı açıklamada, grevin sektördeki çeşitli şirketlerde çalışan tüm tren makinistlerini etkileyeceği belirtilerek, 18 Ocak'ta Adamuz (Kurtuba) ve 20 Ocak'ta Gelida'daki (Barselona) ciddi kazaların ardından iş bırakma eylemlerine katılımın yüksek olacağına işaret edildi.

 

İki kazada toplam 44 kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılan açıklamada, demir yollarındaki güvenlik eksiklikleri sıralanıp "demir yolu altyapısının güvenliğini garanti etme yükümlülüğü bulunanlar hakkında cezai işlem başlatılmasının talep edileceği" vurgulandı.

 

İspanya’da neler oldu?

İspanya'da güneydeki Endülüs bölgesinde 18 Ocak'ta meydana gelen ve 43 kişinin öldüğü, 120'den fazla kişinin yaralandığı tren kazasının ardından 20 Ocak'ta da ülkenin doğusundaki Katalonya bölgesinin Barselona kentinde bir banliyö treninin yaptığı kazada 1 kişi ölmüş, 30 kişi de yaralanmıştı. Her iki kazada da birer makinist hayatını kaybetmişti.

 

Henüz soruşturma tamamlanmasa da ilk kazaya raylardaki bir kırığın, ikinci kazaya da rayların üzerine düşen bir istinat duvarının neden olduğunun tahmin edildiği belirtilmişti.

