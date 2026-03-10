Aslan yine destan yazdı! Liverpool RAMS Park'tan çıkamadı
Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, dünya devi Liverpool’u 1-0 mağlup ederek çeyrek final kapısını ardına kadar araladı! Grup aşamasında da İngiliz ekibini aynı skorla dize getiren sarı-kırmızılılar, "İstanbul’da geçit yok" diyerek Anfield öncesi dev bir avantajı cebine koydu.
Maça fırtına gibi başlayan Cimbom, henüz 7. dakikada aradığı golü buldu:
Erken Gol: Noa Lang'ın kullandığı kornerde Victor Osimhen topu kafayla çevirdi, Mario Lemina altıpas içinde yaptığı kafa vuruşuyla kaleci Alisson’u avlayarak stadı bayram yerine çevirdi.
VAR İptali: Karşılaşmanın 70. dakikasında Liverpool’un Konate ile bulduğu gol, VAR incelemesi sonucu el ile oynama gerekçesiyle iptal edildi; adalet yerini buldu.
Kritik Kurtarışlar: Kalemizdeki dev duvar Uğurcan Çakır, özellikle ikinci yarıda Ekitike ve Robertson'ın tehlikeli ataklarında kalesini gole kapatarak galibiyetin mimarlarından biri oldu.
Anfield öncesi tek kayıp Galatasaray’ın tarihi zaferine gölge düşüren tek haber savunmadan geldi. Karşılaşmanın 89. dakikasında sarı kart gören Davinson Sanchez, cezalı duruma düştüğü için 18 Mart’ta İngiltere’de oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.
RÖVANŞ GELECEK HAFTA
Galatasaray ile Liverpool arasındaki eşleşmenin rövanş maçı 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00'te İngiltere'de oynanacak.
G.SARAY NASIL TUR ATLAR?
Galatasaray'ın Liverpool ile oynadığı maçın ardından tur atlaması için gereken skorlar netlik kazandı.
Galatasaray, deplasmanda oynanacak maçta da rakibini mağlup etmesi durumunda çeyrek final biletini alacak.
Sarı-kırmızılılar, İngiltere'de sahadan beraberlikle ayrılması halinde yine çeyrek finale yükselen taraf olacak.
YENİLİRSE NE OLACAK?
Galatasaray, Liverpool'a deplasmanda 1 farklı skorla mağlup olursa eşleşmede uzatmalar oynanacak.
Uzatmalar sonucunda skorda değişiklik olmaması halinde çeyrek final biletini alacak takımı seri penaltı atışları belirleyecek.
Liverpool'un Galatasaray'ı 2 veya daha farklı skorla mağlup etmesi halinde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek.