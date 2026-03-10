  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siz hiç mahkemede böyle denildiğini duydunuz mu? SAYIN HIRSIZ, SAYIN KATİL, SAYIN RÜŞVETÇİ Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu Putin'den Trump'a İran önerisi CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş” Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü! Bakan Kacır'dan flaş Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız Laricani Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımda bulundu Savaş kışkırtıcısı için acı boğazı olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den Bahçeli'ye ziyaret
Dünya Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi
Dünya

Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde İran'a "askeri sonuç" uyarısı yaptı. Trump "Mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'na mayın döşemesi halinde bunların "derhal kaldırılmasını" istediklerini bildirdi.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eğer İran Hürmüz Boğazı'na herhangi bir mayın döşediyse ve elimizde bununla ilgili hiçbir rapor yoksa, bunların derhal kaldırılmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

Trump şunları kaydetti:

"Herhangi bir nedenle mayın döşenmişse ve derhal kaldırılmazsa, İran için askeri sonuçlar daha önce hiç görülmemiş bir seviyede olacak. Öte yandan, yerleştirilmiş olabilecekleri kaldırırlarsa, bu doğru yönde atılmış dev bir adım olacak."

 

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Putin'den Trump'a İran önerisi
Putin'den Trump'a İran önerisi

Dünya

Putin'den Trump'a İran önerisi

Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit
Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit

Dünya

Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit

Almanya’nın yeni şansölyesinden Trump’a "plansız savaş" uyarısı! İran’ın haritadan silinmesi kime yarar?
Almanya’nın yeni şansölyesinden Trump’a "plansız savaş" uyarısı! İran’ın haritadan silinmesi kime yarar?

Avrupa

Almanya’nın yeni şansölyesinden Trump’a "plansız savaş" uyarısı! İran’ın haritadan silinmesi kime yarar?

Trump dünyanın en zenginleri arasında! İşte sıralamadaki yeri
Trump dünyanın en zenginleri arasında! İşte sıralamadaki yeri

Ekonomi

Trump dünyanın en zenginleri arasında! İşte sıralamadaki yeri

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23