Başkan Erdoğan, Burhan ile görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.