  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Çetebaşı yine kudurdu! Trump’tan Hamaney’e imalı tehdit Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Birleşik Arap Emirlikleri vuruldu Putin'den Trump'a İran önerisi CHP’nin algı işleri iyice saçma seviyeye ulaştı! “Kocasının türbesini ziyarete gelmiş” Batılı müstekbirlerin "hayvan sevgisi" maskesi Dubai çöllerinde düştü! Bakan Kacır'dan flaş Çelik Kubbe açıklaması: Füzelerin menzillerini ve hızlarını artıracağız Laricani Hürmüz Boğazı'na ilişkin paylaşımda bulundu Savaş kışkırtıcısı için acı boğazı olacak İçişleri Bakanı Çiftçi’den Bahçeli'ye ziyaret Eczane eczane dolaşma dönemi bitti: Bundan böyle e-Nabız’da! İlacım Nerede uygulaması nasıl çalışıyor?
Gündem Başkan Erdoğan, Burhan ile görüştü
Gündem

Başkan Erdoğan, Burhan ile görüştü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Başkan Erdoğan, Burhan ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile görüştü. Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan ile telefonda görüştü.

 

Erdoğan görüşmede Türkiye'nin, Sudan'ın toprak bütünlüğü ve siyasi birliğine önem verdiğini, Sudan ordusunun ülkedeki güvenliğin teminine yönelik gayretlerini de yakından takip ettiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, Türkiye'nin Sudan'a desteğinin ve insani yardımlarının süreceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü
Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Gündem

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü

Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon
Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon

Gündem

Dünya yangın yerine dönerken liderlik diplomasisi! Erdoğan'dan Zelenskiy'e kritik telefon

Ateş çemberinin ortasında huzur sofrası! Erdoğan'dan dünyaya "birlikte yaşam" dersi
Ateş çemberinin ortasında huzur sofrası! Erdoğan'dan dünyaya "birlikte yaşam" dersi

Gündem

Ateş çemberinin ortasında huzur sofrası! Erdoğan'dan dünyaya "birlikte yaşam" dersi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23