Pentagon açıkladı! İran misillemesi ağır oldu

ABD Savunma Bakanlığı; İran’a yönelik saldırılar sırasında yaşanan çatışmalarda çok sayıda Amerikan askerinin yaralandığını duyurdu.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası bölgede gerilim tırmanırken, Pentagon’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

 

8’i ağır 140 yaralı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası İran’ın misillemeleri sonucunda yaralanan askerlerle ilgili açıklama yaptı. Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 140 ABD askerinin yaralandığını, bunlardan 8’inin hâlâ ağır durumda olduğunu ve en üst düzeyde tıbbi bakım aldıklarını belirtti.

 

Saldırıların başladığı 28 Şubat’tan bu yana yaralı askerlerle ilgili yapılan ilk resmi açıklama olan bildiri, Washington yönetiminin savaşın durumu ve gidişatı konusunda çelişkili mesajlar verdiği bir dönemde geldi.

