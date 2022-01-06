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Siyaset Kazakistan'la ilgili Şentop'tan son dakika açıklaması!
Siyaset

Kazakistan'la ilgili Şentop'tan son dakika açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan karışıklıklarla ilgili "Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır." açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 13:27:00 -
Kazakistan'la ilgili Şentop'tan son dakika açıklaması!

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'da yaşanan karışıklıklarla ilgili, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır." açıklamasında bulundu.

Kazakistan'da ne oldu?

Yakıt fiyatlarına yapılan zam nedeniyle başlayan, hükümetin fiyat düşürme kararına rağmen süren protestoların şiddet olaylarına dönüştüğü Kazakistan, yardım talebinde bulunmuştu. KGAÖ'ye bağlı barış güçleri bu ülkeye giriş yaptı.

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