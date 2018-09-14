Kazakistan’la beş anlaşma birden imzalandı

Baş başa görüşmeler ve katıldıkları Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) Toplantısı'nın ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi. "Türk dünyasının Aksakalı'na bir kez daha sizlerin huzurunda hoş geldiniz diyorum" ifadesini kullanan Erdoğan, son derece kapsamlı ve verimli istişareler yaptıklarını aktaran Erdoğan, ziyaret vesilesiyle iki ülke arasında 5 belgenin de akdedildiğini bildirdi.

2 MİLYAR DOLARLIK İMZA

Erdoğan, önceki gün Ankara'da toplanan Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu kapsamında toplam portföyü 2 milyar dolara yaklaşan 20'den fazla belgenin, iki ülkenin ilgili kurumları ve özel sektör firmaları arasında imzalandığını vurguladı. Erdoğan, "Görüşmelerimizde FETÖ ile mücadele konusunda bir fikri alışveriş yaptık. Bu örgütün ülkemiz, milletimiz ve varlık gösterdiği tüm ülkeler için oluşturduğu tehdidi tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ve ilgili arkadaşlarımızı görevlendirdik. Bugün ayrıca ekonomi, ticaret, savunma, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemimizde yer alan diğer meseleleri de tüm vecheleriyle ele alma fırsatımız oldu" dedi.

Ortak basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Nazarbayev'in huzurunda iki ülke arasındaki beş anlaşmanın imza töreni yapıldı.