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Ekonomi Kazakistan’ın Hazar Denizi'ndeki yük trafiği 10 ayda 1,8 milyon tona ulaştı
Ekonomi

Kazakistan’ın Hazar Denizi'ndeki yük trafiği 10 ayda 1,8 milyon tona ulaştı

Yeniakit Publisher
2020-11-23 17:31:20 -
Kazakistan’ın Hazar Denizi'ndeki yük trafiği 10 ayda 1,8 milyon tona ulaştı

Nur Sultan (AA) – Kazakistan’ın Hazar Denizi'ndeki Aktau ve Kurık limanlarında yılın 10 ayında 1,8 milyon ton yük taşındığı bildirildi.

Kazakistan Sanayi ve Altyapı Bakanlığının Ulaşım Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, 2020’nin ocak-ekim dönemi Hazar Denizi'ndeki yük trafiğine ilişkin veriler paylaşıldı.

Açıklamada, bu yılın 10 ayında Hazar denizindeki Aktau ve Kurık limanlarında 1 milyon 800 bin ton yük taşındığı bildirildi.

Öte yandan, söz konusu dönemde, Kazakistan ile Azerbaycan arasında Hazar üzerinden Aktau ve Bakü hattında 10 bin 600 konteyner yük taşındığı ifade edilen açıklamada, “İç su yolu kargo taşımacılığı hacmi ise 1,44 milyon ton olarak gerçekleşti.” ifadesine yer verildi. ​​​​​​​

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