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Aktüel

Kazakistan'dan Lübnan'a doktor desteği

Yeniakit Publisher
2020-08-08 11:47:49 -
Kazakistan'dan Lübnan'a doktor desteği

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan, Lübnan’da meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümüne yol açan patlama nedeniyle bu ülkeye askeri doktorlar gönderdi.

Kazakistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in talimatı üzerine 29 sağlık görevlisi ve 4 tercümandan oluşan bir grubun Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gönderildiği belirtildi.

Salı günü Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamada 100'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi yaralanmıştı.

Patlamada Kazakistan'ın Beyrut Konsolosluğu binası da zarar görmüş, bir Kazak diplomat yaralanmıştı.

Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'da bulunan Kazak diplomatlar, Birleşmiş Milletler Lübnan Barış Gücü (UNFİL) kapsamında görev yapan Kazak askerler dahil 200 civarında Kazakistan vatandaşının güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili önlemler almalarını istemişti.

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