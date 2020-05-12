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Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-05-12 17:55:57 -
Kazakistan'dan getirilen 220 Türk vatandaşı Diyarbakır'da yurda yerleştirildi

DİYARBAKIR (AA) - Kazakistan'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uçakla getirilen 220 Türk vatandaşı, Diyarbakır'da yurda yerleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla 59 ülkeden yaklaşık 25 bin vatandaşın ramazanı ve bayramı evlerinde geçirebilmesi amacıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, 220 Türk vatandaşı, uçakla Kazakistan'dan Diyarbakır Havalimanı'na getirildi.

Vatandaşlar sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurduna geçti.

Yurtta 14 gün karantinada kalacak vatandaşların ihtiyaçları, Valilik, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türk Kızılay ve AFAD tarafından karşılanacak.



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