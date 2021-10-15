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Dünya Kazakistan'dan flaş karar! Yabancı aşılar ücretli olacak
Dünya

Kazakistan'dan flaş karar! Yabancı aşılar ücretli olacak

Kazakistan, 2022 yılından itibaren yerli aşı QazVak ile Sputnik V dışındaki yabancı aşıların ücretli olacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 23:33:00 -
Kazakistan'dan flaş karar! Yabancı aşılar ücretli olacak

Kazakistan'da korona virüse (Covid-19) karşı geliştirilen yabancı aşılar önümüzdeki yıldan itibaren ücretli olacak.

Kazakistan Sağlık Bakanı Alexei Tsoy, bakanlığın haftalık basın toplantısında yurtdışından getirilen yabancı korona virüs (Covid-19) aşılarının önümüzdeki yıldan itibaren ücretli olacağını duyurdu.

Yerli aşı QazVak ile Sputnik V ücretsiz uygulanacak

 

Tsoy yaptığı açıklamada, 2022 yılından itibaren sadece yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Sputnik V aşısının ücretsiz uygulanmasına devam edileceğini belirterek, "Kazakistan'da başka ülkelerden bağımsız olarak klinik etkisi kanıtlanmış yerli aşımızı üretebildiğimiz için söz konusu aşıyı ücretsiz garantili tıbbi bakım kapsamında temin edebiliriz. Diğer aşıların ise piyasada ticari dolaşımına izin verilecek. Şirketlerin, Kazakistan'a aşı tedarik etmesi ve hizmetlerini sunabilmesi için piyasaya girebilmelerine yönelik çalışmalar yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kazakistan’da yabancı aşılar için ödenecek fiyat henüz bilinmezken, korona virüse karşı yerli aşı QazVak ile ülkede üretilen Rus aşısı Sputnik V'nin yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından onaylanan Sinopharm, CoronaVac ve Hayat-Vax aşıları da kullanılmaya devam ediyor. Kasım ayında ise ülkeye Pfizer aşının tedariki bekleniyor.

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