Kazakistan'dan flaş açıklama: Destekliyoruz

Kazakistan Dışişleri Bakanlığından yazılı yapılan açıklamada, komşu ve dost Özbekistan'daki olayları endişe ile karşıladıkları belirtildi.

Açıklamada, “Özbekistan, Kazakistan’ın güvenilir bir müttefiki ve stratejik ortağı olan kardeş bir devlettir. Bu nedenle Kazakistan’da, komşu ve dost ülkedeki olaylar endişe ile karşılandı. Özbekistan’ın üst düzey yönetiminin Karakalpakistan Cumhuriyeti’ndeki durumu istikrara kavuşturmak için aldığı kararları (OHAL ilan edilmesi) memnuniyetle karşılıyor ve destekliyoruz.” ifadesi yer aldı.

Ülkenin anayasa değişikliği referandumunun arifesinde olduğu hatırlatılan açıklamada, referandumunun barış ve huzur içinde yapılması temennisi vurgulandı.​​​​​​​

Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’ndeki protestolar

Özbekistan Anayasası'nda Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin statüsüyle ilgili maddelerin değiştirileceğine ilişkin bazı tekliflerin gündeme gelmesi, Karakalpakistan'ın başkenti Nukus şehrinde protestolara neden oldu.

Gösteriler, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in Karakalpakistan'ın statüsünün değiştirilmeyeceğini açıklamasına rağmen devam etti.

Bunun üzerine Özbekistan yönetimi, 2 Temmuz'da, Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nde 2 Ağustos'a kadar olağanüstü hal ilan etti.