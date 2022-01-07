Kazakistan’daki olayların arkasında kim var? Kazakistan’daki protestoları FETÖ mü destekliyor?

Kazakistan’ın batısında 2 Ocak’tan itibaren LPG'ye yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Sokak olaylarına dönüşen gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Polis ve askeri araçları ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti.

Göstericilerin polis ve güvenlik güçlerinden ele geçirdikleri ağır silahları kullandığı çatışmalarda 18 güvenlik görevlisi öldü, 748 güvenlik görevlisi ise yaralandı, yaklaşık 2 bin 298 kişi gözaltına alındı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, başlatılan protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti.

Kazakistan'da son durum ne?

Protestoların yayılması sonucu önce başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Ardından OHAL kararının ülkenin tüm bölgelerinde geçerli olduğu duyuruldu. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in çağrısı üzerine Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Kazakistan'a asker gönderdi. KGAÖ’nün müdahalesi sonarsı bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkenin bütün bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Tokayev halka sesleniş konuşmasında teröristlere karşı uyarı yapmadan ateş açma emri verdi.

Kazakistan’daki olayların arkasında kim var?

Araştırmacı yazar Ramazan Kurtoğlu, bölgede yaşananlara ilişkin çarpıcı bir değerlendirmede bulundu. Ramazan Kurtoğlu, "Kazakistan’da ki iç isyanın arkasında Soros’cu ve Fransa'nın koruması altında olan finansçı/bankacı muhalif Muhtar Abliyazov ve Batı destekli Fetö’cü unsurlar ile “örtülü “Rus unsurlar var. Şimdilik en karlı çıkan Rusya... Türkiye hadiselere daha müdahil bir pozisyonda olmalı" uyarısında bulundu.

Kazakistan’daki protestoları FETÖ mü destekliyor?

Rus milletvekili Ruslan Balbek de, Kazakistan'daki olaylarda terör örgütü FETÖ'nün parmağı olabileceğine dikkat çekti, özellikle eylemleri yöneten kişilerin FETÖ okullarından çıkmış olmalarına işaret etti. Balbek, FETÖ'cülerin geçmişte bölgede etkinlik gösterdiğine dikkat çekerken DEAŞ yapılanmaları ile birlikte Kazakistan'daki olayların provoke edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018'de eski Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı görüşmede "Bu örgüt varlık gösterdiği tüm ülkeler için tehdit." diyerek Kazakistan'ı uyarmıştı.