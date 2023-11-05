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Kültür - Sanat Kazakistan'da tarihi bir keşif yıllar sonra ortaya çıktı: 'Benzeri görülmemiş' Neolitik döneme ait mezar bulundu
Kültür - Sanat

Kazakistan'da tarihi bir keşif yıllar sonra ortaya çıktı: 'Benzeri görülmemiş' Neolitik döneme ait mezar bulundu

Yeniakit Publisher
2023-11-05 21:07:00 - 2023-11-05 21:21:53
Kazakistan'da tarihi bir keşif yıllar sonra ortaya çıktı: 'Benzeri görülmemiş' Neolitik döneme ait mezar bulundu

Arkeologlar, Kazakistan'ın Semey kentinin güneyindeki Abay bölgesinde yer alan Köken anıtında Neolitik döneme ait mezar buldu. Peş peşe haberini verdiler!

Kazak Arkeologlar, Kazakistan'ın Semey kentinin güneyindeki Abay bölgesinde yer alan Köken anıtında Neolitik döneme ait en eski insan mezar keşfetti. Kazakistan'ın meşhur dergilerinden Kazakistan Arkeolojisi Dergisi, 5 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, Semey kentinin yaklaşık 80 kilometre güneyinde bulunan Abay bölgesindeki Köken anıtında yapılan kazılarda Erken Neolitik döneme ait iki kişinin kalıntılarına rastlandığı bildirildi.

ETNOGRAFİK DÖNEME ÇİFTE MEZAR KEŞFETTİ

Köken anıtının çok katmanlı bir alan olduğu ve en eski buluntuları Mezolitik döneme (M.Ö. 8. binyıl) kadar uzandığı belirtilen açıklamada, 2020 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen kazılarda araştırmacıların etnografik döneme ait bir su çukurunun altında çifte mezar keşfettiğini aktardı.

BULUNTULAR GENETİK ANALİZ İÇİN GÖNDERİLDİ

Öte yandan Arkeologlar ne mezardaki buluntuları ve cenazeden alınan örneklerin genetik analiz için gönderildiğini ve bunun gelecekte bu insanların kökenlerine ışık tutabileceğini kaydetti.(QHA)

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Kazakistan'da tarihi bir keşif yıllar sonra ortaya çıktı: 'Benzeri görülmemiş' Neolitik döneme ait mezar bulundu

Kültür - Sanat

Kazakistan'da tarihi bir keşif yıllar sonra ortaya çıktı: 'Benzeri görülmemiş' Neolitik döneme ait mezar bulundu

 

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