Kazakistan’da seçimi Tokayev kazandı

Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yapılan sandık sonuç anketlerine göre, Nur Otan Partisi adayı Kasım Cömert Tokayev, yüzde 70,13 oy alarak seçimi kazandı.

Kazakistan’da Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy sayma işlemi başladı. Sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömer Tokayev oyların yüzde 70,13’ünü alarak Cumhurbaşkanı seçildi. Tokayev’in en büyük rakibi olarak gösterilen Amirjan Kosanov ise yüzde 15,35 oy aldı. Merkez Seçim Komisyonu, 11 milyon 947 bin seçmenin yüzde 77’sinin oy kullandığını duyurdu.

Sandık seçim anketlerine göre, Jambıl Ahmetbekov, yüzde 3,86 Daniya Espaeva, yüzde 5,32 Töleutay Rahimbekov, yüzde 3,03 Amangeldi Taspihov, yüzde 1,41 ve Sadibek Tügel ise yüzde 0,86 oy aldı.

Seçim planına göre 12 saat içinde oy sayımının tamamlanması gerekiyor.

Seçimlerde Kazakistan’ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Mart ayında istifa etmişti. Nazarbayev’in yerine ise geçici olarak Cumhurbaşkanlığına getirilen Tokayev getirilmişti.