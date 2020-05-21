Kazakistan'da şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yılı etkinlikleri

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kazak şair Abay Kunanbayev'in doğumunun 175. yıl dönümü dolayısıyla "Abay ve 21. yüzyıl: Çağların öğretisi" temalı video konferans yapıldı.

Uluslararası Türk Akademisince (TWESCO) düzenlenen çevirim içi etkinliğe Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Askhat Aymagambetov, Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Azamat Camankulov, Türk Dili Konuşan Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) Genel Sekreter Yardımcısı Ali Yıldız, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı, Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamadov'un yanı sıra diplomatlar ve bilim adamları katıldı.

Toplantıda TWESCO tarafından basılan Kunanbayev'in eserlerinin Kırgızca, Türkçe, Azerice ve Özbekçe versiyonlarının tanıtımı yapıldı.

TWESCO Başkanı Darhan Kıdırali, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kutlama mesajını okudu.

Çavuşoğlu mesajında, şair Kunanbayev'in doğumunun 175. yıl dönümünü anarak, Türk dili ve edebiyatı, kültürü, tarihi ve etnografyasının tarihsel gelişimine ilişkin çalışmalarıyla Türk dünyasında birlik, beraberlik, iş birliği ve dayanışmanın pekiştirilmesine yönelik çalışmalarından dolayı Türk Akademisini kutladı ve başarılar diledi.

Kazakistan Eğitim ve Bilim Bakanı Aymagambetov da Kazak halkının manevi hocası olan Kunanbayev'in eserlerinin diğer Türk dillerine çevirilerek ortak hazine haline geldiğini belirtti.

Kırgızistan Eğitim ve Bilim Bakanı Camankulov da Kırgızca basılan kitapla halkın Kunanbayev'in eserleriyle yakından tanışma fırsatı bulacağını söyledi.

TÜRKPA Genel Sekreteri Yıldız da şairin eserlerinin 30'dan fazla dile çevrildiğini ve bunun eserlerine duyulan talep ve ilginin göstergesi olduğuna dikkati çekti.

Yıldız ayrıca Türk dünyası bilim adamlarının girişimlerini koordine eden TWESCO'nun Türk dünyasının entelektüel merkezi haline geldiğini kaydetti.

Öte yandan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Çakıcı da 2020 Abay Kunanbayev yılı çerçevesinde planladıkları Kunanbayev'i tanıtım etkinliklerinin bir kısmının hayata geçirildiğini aktardı.

TÜRKSOY tarafından 2020 "Abay Kunanbayev Yılı" ilan edilmişti.



Şair ve filozof Kunanbayev, 10 Ağustos 1854'te Semey'de doğdu. Yeni Kazak edebiyatının temelini atan Kunanbayev, eserlerinde Kazak halkının sosyal, toplumsal ve ahlaki sorunlarına dikkati çekerek, halkı medeni gelişmenin doğru yolunu seçmeye çağırdı.







