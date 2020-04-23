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Aktüel

Kazakistan'da orman yangını

2020-04-23 16:08:41 -
Kazakistan'da orman yangını

NUR SULTANA (AA) - Kazakistan'ın doğusundaki Semey şehri yakınlarında çıkan yangında 100 hektarlık ormanlık alan yandı.

Kazakistan Ormancılık ve Hayvancılık Komitesi Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Doğu Kazakistan eyaletindeki 100 hektar alana sahip Semey Devlet Ormanı'nda yerel saatle 15.00 sularında yangın çıktığı belirtildi.

Çok sayıda itfaiye ekibiyle birlikte yangın söndürme helikopterleri de bölgeye gönderildi. İtfaiye ekipleri, rüzgar nedeniyle yangını kontrol altına almakta zorlanıyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.


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