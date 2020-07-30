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Aktüel

Kazakistan'da Kurban Bayramı kısıtlamalı kutlanacak

Yeniakit Publisher
2020-07-30 07:17:48 -
Kazakistan'da Kurban Bayramı kısıtlamalı kutlanacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'da Kurban Bayramı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kısıtlamalarla geçecek.

Kazakistan Müslümanları Dini İdaresinden (KMDİ) yapılan açıklamaya göre, camilerde bayram namazı kılınmayacak, cami avlularında spor müsabakaları yapılamayacak.

Hayvan pazarları ve kurban kesim yerleri kapalı olacak, büyükşehirlere büyükbaş ve küçükbaş hayvan girişi sınırlandırılacak.

Müslümanlar, KMDİ'nin oluşturduğu internet sitesi üzerinden kurban bağışı yapabilecek.

Sıkı sıhhi önlemlerin alınmasıyla kesilecek tüm kurban etleri, cami cemaatleri ve gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak.

Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı salgın nedeniyle Kazakistan'da kurban hizmeti veremeyecek.

Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Galip Akın, AA muhabirine, Kovid-19 nedeniyle ülkede kurban dağıtımı olmayacağını söyledi.

Ülkede temmuz ayının başında Kovid-19 vaka sayısının hızla artmasıyla uygulanan sıkı karantina sürüyor. 2 Ağustos'a kadar geçerli olan karantina süresinin 2 hafta daha uzatılması bekleniyor.

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