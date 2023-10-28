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Dünya Kazakistan'da kömür madeninde yangını: 11 ölü, 18 yaralı
Dünya

Kazakistan'da kömür madeninde yangını: 11 ölü, 18 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-10-28 11:32:00 -
Kazakistan'da kömür madeninde yangını: 11 ölü, 18 yaralı

Kazakistan'da bir kömür madeninde çıkan yangınında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kazakistan'da bir kömür madeninde çıkan yangınında en az 11 kişinin hayatını kaybettiği 18 kişinin yaralandığı belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, Karağandı şehrinde bulunan madende yangın çıktı.

Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında en az 11 madencinin hayatını kaybetti, 18 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Maden ocağında 252 işçinin çalıştığı ve diğer işçilerin madenden çıkarıldığı açıklandı.

Ayrıca madeni işleten şirketin faaliyetlerinin durdurulduğu öğrenildi. (İLKHA)
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