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Siyaset Kazakistan'da kirli bir operasyon yürütülüyor
Siyaset

Kazakistan'da kirli bir operasyon yürütülüyor

TBMM Anayasa Komisyon Başkanı ve Ak Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ Kazakistan’da yaşanan olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-06 18:05:00 -
Kazakistan'da kirli bir operasyon yürütülüyor

YENİ AKİT  ANKARA

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ sosyal medya hesabından Kazakistan’da yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Bozdağ resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kazakistan’da yaşananların kirli bir oyunun parçası olduğunu belirterek, “Türk Devletleri Teşkilatı’nın üyesi Kazakistan’ın huzur, barış, istikrar ve gücünü yok etmeyi hedefleyen karanlık ve kirli bir operasyon yürütülüyor. Kazakistan Hükümeti, bu operasyonu ve hadiseleri bastıracak, yeniden sükuneti tesis edecek, istikrarı ve gücünü koruyacak güçtedir. Kazakistan halkının bu kirli ve karanlık oyunu bozacağına, ülkelerine, hükümetlerine, huzur, barış ve istikrara sahip çıkacağına inanıyorum. Türk halkı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Kazakistan’ın, Kazakistan hükümetinin ve Kazakistan halkının yanındadır.” ifadelerini kullandı.

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