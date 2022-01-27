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Dünya Kazakistan'da flaş gelişme! Nazarbayev kararı
Dünya

Kazakistan'da flaş gelişme! Nazarbayev kararı

Kazakistan'ın Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in Güvenlik Konseyi ile Kazakistan Halk Asamblesindeki ömür boyu başkanlık yetkileri kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:23:00 -
Kazakistan'da flaş gelişme! Nazarbayev kararı

Parlamentonun üst kanadı Senato, haftalık genel toplantısında, ülkenin ilk Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in siyasi yetkilerini öngören yasa tasarısına yapılan bazı değişiklikleri kabul etti.

Buna göre, Nazarbayev’in Kazakistan Güvenlik Konseyi ve Kazakistan Halk Asamblesi gibi kurumlara ömür boyu başkanlık yapma yetkileri kaldırıldı.

Tüm yetkileri kaldırıldı

Yasa tasarısı senatörler tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

Söz konusu yasa tasarısı, bir hafta önce Meclis milletvekillerince onaylanarak, Senatoya sunulmuştu.

Kazakistan’ı yaklaşık 30 yıl yönettikten sonra 2019’da cumhurbaşkanlığı görevinden istifa eden Nazarbayev, buna rağmen Kazakistan Güvenlik Konseyi, Kazakistan Halk Asamblesi ve Nur Otan Partisindeki başkanlık görevlerini sürdürüyordu.

Nazarbayev, Güvenlik Konseyi Başkanlığı görevini ise ülkede bu yıl başında yaşanan olaylardan sonra Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’e devrettiğini açıklamıştı.

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