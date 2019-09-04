Kazakistan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu başladı.



EXPO 2017 Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılış töreni ve ana oturumuna Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 300'e yakın tanınan yazar ve edebiyatçı katıldı.



Tokayev, yaptığı konuşmada, forumun yaratıcı toplum için önemli bir diyalog alanına dönüşmesi ve bu tür alanlarda insanlığı endişelendiren ciddi sorunların tartışılması gerektiğini belirtti.



Edebiyat dünyası için imkanlar yaratmanın temel hedefleri olduğunu vurgulayan Tokayev, "Bu hedefler için edebiyat ödülünü oluşturmalıyız ve bu ödül statüsünü dünyaca tanınan ödüller seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Tokayev, Asyalı yazarların elektronik kütüphanesini oluşturma zamanının geldiğine işaret ederek, bu tür iyi başlangıçların yazarları birleştireceğini ve Asya edebiyatını yeni seviyeye çıkaracağını sözlerine ekledi.

Foruma katılan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ortaya koyduğu tekliflerin Asya edebiyatının gelecek yıllarda kendi yolunu çizerek dünyada Asya markasıyla bir tanıtıma hazırlandığına işaret ettiğini söyledi.

Ömeroğlu, Asya edebiyatı için ortak ödül verilmesinin ve elektronik kütüphane oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar, Asyalılık ruhunun ayağa kalkması anlamına geliyor. Asya'nın kadim değerlerinin ruh kökündeki zenginliklerin toplumlara ve insanlığa tanıtılması açısından forumun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü buna bugün insanlığın ihtiyacı var." diye konuştu.

Asya ülkeleri yazarları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen forumun ilk gününde Asya ülkeleri edebiyatları ve küresel sorunlar ele alınıyor. 6 Eylül'e kadar sürecek forum çerçevesinde, yabancı ülkelerin yazarlar birlikleri arasında iş birliği mutabakatlarının imzalanması bekleniyor.