0553 313 94 23

Kazakistan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev:- "Bu hedefler için edebiyat ödülünü oluşturmalıyız ve bu ödül statüsünü dünyaca tanınan ödüller seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız"- Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu:- "Asya'nın kadim değerlerinin ruh kökündeki zenginliklerin toplumlara ve insanlığa tanıtılması açısından forumun önemli olduğunu düşünüyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:53
Kazakistan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Birinci Asya Ülkeleri Yazarları Forumu başladı.

EXPO 2017 Kongre Merkezi'nde düzenlenen forumun açılış töreni ve ana oturumuna Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in yanı sıra Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 38 ülkeden 300'e yakın tanınan yazar ve edebiyatçı katıldı.

Tokayev, yaptığı konuşmada, forumun yaratıcı toplum için önemli bir diyalog alanına dönüşmesi ve bu tür alanlarda insanlığı endişelendiren ciddi sorunların tartışılması gerektiğini belirtti.

Edebiyat dünyası için imkanlar yaratmanın temel hedefleri olduğunu vurgulayan Tokayev, "Bu hedefler için edebiyat ödülünü oluşturmalıyız ve bu ödül statüsünü dünyaca tanınan ödüller seviyesine çıkarmak için elimizden geleni yapmalıyız." dedi.

Tokayev, Asyalı yazarların elektronik kütüphanesini oluşturma zamanının geldiğine işaret ederek, bu tür iyi başlangıçların yazarları birleştireceğini ve Asya edebiyatını yeni seviyeye çıkaracağını sözlerine ekledi.

Foruma katılan Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Yakup Ömeroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Tokayev'in ortaya koyduğu tekliflerin Asya edebiyatının gelecek yıllarda kendi yolunu çizerek dünyada Asya markasıyla bir tanıtıma hazırlandığına işaret ettiğini söyledi.

Ömeroğlu, Asya edebiyatı için ortak ödül verilmesinin ve elektronik kütüphane oluşturulmasının önemine dikkati çekerek, "Bu çalışmalar, Asyalılık ruhunun ayağa kalkması anlamına geliyor. Asya'nın kadim değerlerinin ruh kökündeki zenginliklerin toplumlara ve insanlığa tanıtılması açısından forumun önemli olduğunu düşünüyorum çünkü buna bugün insanlığın ihtiyacı var." diye konuştu.

Asya ülkeleri yazarları arasındaki iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen forumun ilk gününde Asya ülkeleri edebiyatları ve küresel sorunlar ele alınıyor. 6 Eylül'e kadar sürecek forum çerçevesinde, yabancı ülkelerin yazarlar birlikleri arasında iş birliği mutabakatlarının imzalanması bekleniyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:53
  1. Asya Yazarlar Forumu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Tuğgeneral Özfindan’dan veda ziyaretleri
    1. Tuğgeneral Özfindan’dan veda..
    2. Köy köy dolaşıp kız çocuklarının..
    3. Karar verildi! Bakanlık sayısı...
    4. Adalet Bakanlığının çevreci projesi..
    5. Borsa, güne yükselişle başladı
    6. Soğan çuvallarının altında 4 bin paket..
    7. Vali olmak isteyen Furkan, Vali..
    8. Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası..
    9. Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu..
    10. ’Barbie’ bebeklerin yerini ’Ezo Gelin’..
    11. Sırada karşılıksız burs arayışı var
    12. Zeytinburnu 9. Fotoğraf Yarışması’na..
    13. Kayıp 300 köpek için suç duyurusu
    14. Android 10 işletim sistemi hangi..
    15. 201 kişinin hayatını kurtardılar
    16. ESOB’dan ‘ilaç gibi’ protokol
    17. Yanak yağlarına dikkat
    18. Engelli sokak hayvanları onlara emanet
    19. Kamyonetin arkasına tutunan patenli..
    20. Kazakistan'da Birinci Asya Ülkeleri..
    21. (Özel) Restoranın oyun parkında..
    22. Engelli Gülpembe’nin tek hayali..
    23. İsmail Dayı, Çatalcaspor’da
    24. Kolombiya'da uyuşturucu çetesinden..
    25. Beton duvarda açan linda çiçeği..
    26. ATB Başkanı Çondur, incire prim..
    27. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    28. Büyükşehir, evlerden “Bitkisel Atık..
    29. Parlak ve sağlığı cilt için PRP..
    30. Atatürk Üniversitesi’nde üç yılda 88..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Türkiye'nin yeni silahı ilk kez havalandı
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi