  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazakistan'da 15 yüzyıla ait sufi tekkesi bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:46:42 -
Kazakistan'da 15 yüzyıla ait sufi tekkesi bulundu

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın Türkistan kentindeki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi yakınlarında 15. ile 19. yüzyıla ait sufi tekkesi bulundu.

Kazakistan Kültür Bilimsel Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamada, Türkistan'ın en kadim bölgesi Kultöbe'de düzenlenen arkeolojik kazı çalışmalarında, bilim adamlarınca sufi tekkesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, yapıda ayin odalarının yanı sıra Derviş tarikatına mensup hizmetkarların mezarlarının bulunduğu ifade edildi.

Yapının 15. ile 19. yüzyıllar arasında hizmet verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, bu tür anıtların yerli bilim adamlarınca bilinmediğini ve az araştırılmış konular kategorisinde olduğu aktarıldı.

Açıklamada, her birinde soba ve tandırlar bulunan 10 odadan oluşan yapının güneydoğu kısmındaki yer altı mahzenli dikdörtgen türbede, Hoca Ahmet Yesevi'nin Türbesi yönünde 7 mezarlığın bulunduğu kaydedildi.

- Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait

Arkeolojik kazı çalışmalarının Bilimsel Yöneticisi Andrey Hazbulatov, tekkenin Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine yakın yerleşmesi ve mezarlıkların türbeye doğru bakması açısından Yesevi'nin kurduğu sufizm akımına ait olduğunu söyledi.

Tekke, eskiden tarikat üyelerinin barındıkları, ibadet ve tören yaptıkları yer olarak biliniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı
Dünya

Hintli kadın defnedildikten 6 gün sonra ortaya çıktı

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde defnedilen bir kadın 6 gün sonra 'Ben hayattayım' diyerek ortaya çıktı.
Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer
Ekonomi

Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, altın fiyatlarındaki düşüşün sadece bir şarta bağlı olduğunu ..
Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi
Ekonomi

Merkez Bankası'ndan son dakika hamlesi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada "10 Ağustos'tan itibaren piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite ..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı