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Aktüel

Kazakistan'da 13 Temmuz Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edildi

Yeniakit Publisher
2020-07-08 20:00:03 -
Kazakistan'da 13 Temmuz Kovid-19 kurbanları için ulusal yas günü ilan edildi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, 13 Temmuz'u yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas günü ilan etti.

Tokayev, ulusal sesleniş konuşmasında, ülkede Kovid-19'la ilgili durumun ciddiyetini korumaya devam ettiğini belirtti.

Salgının can almayı sürdürdüğünü dile getiren Tokayev, "Hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bu bizim ortak acımız. Bu nedenle salgından hayatını kaybedenler için 13 Temmuz'u ulusal yas günü ilan etme kararı aldım." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, karantina kurallarına uyulmaması ve Sağlık Bakanlığının hataları sonucu salgının ikinci dalgasıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Ülkede 5 Temmuz'dan itibaren uygulanan 2 haftalık karantina sonucu durumun stabil hale gelmesiyle ilgili ilk belirtilerin ortaya çıkmaya başladığını kaydeden Tokayev, "Ancak rahatlamak için erken. Salgınla mücadelemizde önümüzdeki haftalar belirleyici olacak". dedi.

Tokayev, durumun düzelmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirterek, 400 mobil sağlık ekibinin oluşturulduğunu, temmuz sonuna kadar bu rakamın 3 bin 500'e çıkarılacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tokayev, hastanelerde Kovid-19 hastaları için yatak sayısının yüzde 70 artırılarak 43 bine çıkarıldığını, ilaç eksikliğinin giderilmesiyle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Ülkede bugüne kadar 51 binden fazla vaka tespit edilmiş, bunun 17 bine yakını iyileşmiş, virüsten 264 kişi hayatını kaybetmişti.


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