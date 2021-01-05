  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz
Dünya

Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya'nın Kazak topraklarına göz diktiğini ifade ederek Moskova yönetime tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-05 15:31:00 -
Kazakistan ‘Moskova’nın gözü topraklarımızda’ diyerek ilan etti: Asla izin vermeyeceğiz

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazak topraklarının asla yabancılara satılmayacağını bildirdi.

Kazakistan topraklarının babalarından miras kalan en büyük hazine olduğunu belirten Tokayev, "Büyük Kazak topraklarını bize kimse hediye bırakmadı. Bizim tarihimiz 1991 ile sınırlı değil. Halkımız, Kazak Hanlığı döneminde de onun öncesi olan Altın Ordu, Türk Kaganatı, Hun, Saka devirlerinde bile bu topraklarda yaşadı, büyüdü. Kısacası milli tarihimizin temeli, kadim zamanlara dayanıyor." ifadesini kullandı.

Tokayev, Kazakistan’ın toprak bütünlüğüne şüpheyle bakan ve komşuluk ilişkilerine zarar vermek isteyen bazı yabancılara hem resmi hem toplumsal olarak tepki gösterileceğine işaret ederek, "Bir kez daha ulusal çıkarlarımızı her türlü koruyacağımızın altını çizmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Bağımsız Kazakistan sınırlarının uluslararası düzeyde tanındığını, buna kimsenin itiraz edemeyeceğini vurgulayan Tokayev, önceki günlerde ülkede bazı Rus milletvekillerince Kazakistan topraklarına ilişkin iddialarının gündeme geldiğini anımsattı.

"Kazak toprağı asla satılmayacak"

Gelecek yıl ülkede yabancılara arazi satılmasına yönelik moratoryumun sona ereceğini belirten Tokayev, "Kazak toprağı asla yabancılara satılmayacak. Bunu artık her vatandaşımızın bilmesi şart." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tokayev, her vatandaşın devlet dili olan Kazakçayı bilmekle yükümlü olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu konuda tüm Kazakistanlılara, hala Kazakça bilmeyen vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Gençlerin, istediklerinde İngilizce veya başka dilleri tez zamanda öğrendiklerini görüyoruz. Halkımız 'Geç hiçten iyidir' diyor. Dili öğrenmek için niyet etmek yeterlidir."

Rusya'ya nota vermişlerdi

Rusya Devlet Duması Milletvekili Vyaçeslav Nikonov, Rus devlet televizyonunda Kazakistan toprakları ve tarihi hakkında konuşmuştu.

Nikonov, "Kazakistan toprakları Rusya ve Sovyetler Birliği'nden büyük bir armağandır" ifadesini kullanmıştı.

Bir diğer Duma Milletvekili Yevgeny Fedorov da Nikonov'u destekleyerek, Kazakistan'ın, topraklarını Rusya'ya vermesi gerektiğini söylemişti.

Tepki çeken açıklamaların ardından Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan Rusya Federasyonu Maslahatgüzarı'na nota verildi.

Kazakistan Dışişleri Bakanı Muhtar Tuluberdi, Rus milletvekillerinin sözlerini "saçmalık" olarak değerlendirdi.

Tuluberdi, bu tür konularda, öncelikle tarihçilere ve bilim insanlarının bilgilerine dayanmak gerektiğini vurguladı.

"Dışişleri Bakanı olarak, bu durumun Rusya Federasyonu'nun resmi pozisyonuna uymadığını söylemek isterim " dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım
Medya

Dilipak: Bugün umutlandıran şeyler yazacağım

Gazetemiz Yeni Akit Yazarı Abdurrahman Dilipak, "Karanlığın en koyu anı" başlıklı yazısında "Karanlık aydınlığın yokluğudur. Işık gelince ka..
Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Türkiye'nin nükleer silah alacağı iddia edilmişti! Pakistan'dan Türkiye açıklaması

Hindistan tarafından ortaya atılan 'Türkiye, Pakistan'dan nükleer silah teknolojisi alacak' haberi İslamabat tarafından yalanlandı.
Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor
Gündem

Mete Yarar uyardı: Karanlık suikastler planlanıyor

1990'lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetler hakkında açıklamalarda bulunan Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Türkiye'de bazı gru..
Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay