Kazakistan ile 1.7 milyar $’lık anlaşma

Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ilişkileri ileri düzeye taşıyacak Türkiye-Kazakistan Yatırım Forumu Ankara’da düzenlendi.

Kazakistan Yatırımlar ve Kalkınma Bakanı Zhenis Kassymbek, Türkiye’nin Kazakistan için ilk 10’daki yatırımcılardan biri olduğunu belirterek, Ankara temasları doğrultusunda 20’den fazla konuyla ilgili anlaşmaya varıldığını dile getirdi. Makine, kimya, gıda, ulaştırma ve maden sektörleri gibi çeşitli sektörlerde işbirliğine gidileceğini söyleyen Kassymbek, ’’Türkiye, Kazakistan için ilk 10’daki yatırımcılardan birisidir. Varılan işbirliği mutabakatının ekonomik büyüklüğü 1,7 milyar dolar civarında olacak” ifadelerini kullandı.