  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi
Aktüel

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 21:10:55 -
Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, çatışmaların çözümü üçün BMGK kararlarını gösterdi

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, "mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının rehber alınması gerektiğini" bildirdi.

Tokayev, Almatı'da yapılan barış gücü askerleri tatbikatında yaptığı konuşmada, "dondurulmuş" veya "zaman içinde uzamış" olarak tanımlanan bölgesel çatışmaların, modern uluslararası hukukun kaynağı ve temeli olan BM Tüzüğünün iki ana ilkesi olan devletlerin toprak bütünlüğü ve ulusların kendi geleceğini tayin hakkı arasındaki çelişkiyi ortaya çıkardığını belirtti.

Son ilkenin özellikle devletlerin bağımsızlığını kazandığında ve sömürge bağımlılığından kurtarıldığında etkin olduğunu söyleyen Tokayev, "Bu aşamada dünya halkları artık kendi kaderlerini belirledi. Bu nedenle artık devletlerin toprak bütünlüğü ön plana çıktı ve öncelik kazandı." dedi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, mevcut çatışmaları değerlendirmek için yaklaşımlar geliştirirken BB Genel Kurulu ve BMGK kararlarının rehber alınması gerektiğini vurguladı.

Ermenistan, Dağlık Karabağ dahil işgal ettiği Azerbaycan topraklarından çekilmesi yönündeki birçok BMGK kararını aradan geçen 30 yıla yakın süredir uygulamamakta ısrar ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi
Dünya

Köylüler füze sandı! Teklif Kanada'dan geldi

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan bir baraj gölünde görülen yüksek hızlı toplu taşıma araçları ile ilgili füze ihbarı yapılmıştı. Yük..
HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...
Gündem

HAVELSAN'da bomba gelişme! Eğer gerçekleşirse...

Havelsan, simülasyon ve modelleme teknolojilerinde elde ettiği birikimle TR Motor’un yerli uçak motoru geliştirme sürecine katkı sağlayacağı..
Örgüt evinde böyle enselendiler!
Gündem

Örgüt evinde böyle enselendiler!

FETÖ soruşturması kapsamında birçok dosyadan aramaları bulunan firari eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ile Hüsrev Salmaner, saklandıkları..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay