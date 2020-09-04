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Aktüel Kazakistan, 2025 yılına kadar 15 milyar dolarlık petrokimya yatırımı yapacak
Aktüel

Kazakistan, 2025 yılına kadar 15 milyar dolarlık petrokimya yatırımı yapacak

Yeniakit Publisher
2020-09-04 14:47:49 -
Kazakistan, 2025 yılına kadar 15 milyar dolarlık petrokimya yatırımı yapacak

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın 2025 yılına kadar petrokimya sektöründe toplam değeri 15 milyar dolar olan projeleri hayata geçirmeyi planladığı bildirildi.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, Enerji Bakanı Nurlan Nogayev'i kabulünde ülkenin enerji sektörünün gelişme perspektifleri konuları ele alındı.

Nogayev, Cumhurbaşkanına 2025'e kadar petrokimya sektöründe toplam değeri 15 milyar dolar olan projelerin hayata geçirilmesinin planlandığı bilgisini verdi.

Bakan Nogayev, 2022'nin sonuna kadar petrol üretiminin 12 milyon ton artmasını sağlayacak Tengiz petrol sahasının genişletilmesiyle ilgili projenin uygulanmasına ilişkin bilgi paylaştı.

Yılbaşından bu yana 432,05 megavat kapasiteli 15 yenilenebilir enerji santralinin devreye alındığını aktaran Nogayev, yıl sonuna kadar 260 megavat kapasiteli yenilenebilir enerji tesislerinin daha hizmete sunulmasının planlandığını dile getirdi.

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