Kazakh TV Türksat uydusunda

ANKARA (AA) - Kazakistan'ın ilk ulusal devlet televizyon kanalı Kazakh TV, Türksat uydusunda yayın yapmaya başladı. Türksat AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kazakça, Rusça, İngilizce ve Kırgızca yayın yapan Kazakh TV artık Türksat 3A uydusu üzerinden de Türkiye'deki izleyicilere de hizmet verecek. Uluslararası yayıncılık prensiplerine uygun biçimde 7 gün 24 saat yayın hayatını sürdürecek Kanal, Kazakistan'ın tarihi, kültürü, sanat ve turizm yaşamı hakkında zengin içerikli programlarıyla dikkati çekiyor.

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