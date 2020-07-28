Kazak anne, kayıp kızının yolunu gözlüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da hakkında kayıp ihbarında bulunulan Kazak Araylım Orynbayeva'yı arama çalışmaları devam ediyor.

Orynbayeva'nın kaybolduğu bölgedeki Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'nde bulunan mezarlık ve ormanlık alanda arama çalışmaları yapılıyor.

Çalışmaya polisin yanı sıra UMKE ve AKUT ekipleri destek veriyor.

Anne Saltanat Orynbayeva, AA muhabirine, kızının günlerdir kayıp olduğunu, ondan hiçbir haber alamadıklarını söyledi.

Şüphelendiği kişileri polise bildirdiğini anlatan Orynbayeva, "Kızımın bulunması için her gün dua ediyorum. Evden çıkmak istemiyorum, iyi haberlerini bekliyoruz. Allah'ım korusun kızımı. Nerede ve kiminle olursa olsun nefes alsın istiyorum. Gündüz daha güçlü oluyorum ama geceleri korkularım artıyor. Kızımı sürekli düşünüyorum ve sabırla bulunması için dua ediyorum." diye konuştu.

Konyaaltı ilçesinde yaşayan Kazakistan uyruklu Saltanat Orynbayeva, 2,5 ay önce ülkesinde bulunan babasıyla telefonda tartışan kızı Araylım Orynbayeva'ya, evden ayrılmasından sonra bir daha ulaşamadığını belirterek, polisten yardım istemişti.