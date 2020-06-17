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Aktüel

Kazadan sonra zor sakinleştirildi

Kayseri’de 2 otomobilin karıştığı trafik kazası sonrasında, kazaya karışan sürücülerden birini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar büyük uğraş verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 13:29:24 -
Kazadan sonra zor sakinleştirildi

Kayseri’de 2 otomobilin karıştığı trafik kazası sonrasında, kazaya karışan sürücülerden birini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlar büyük uğraş verdi.


Kaza, Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 SF 3763 plakalı araç 38 YH 506 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan olmazken, kazaya karışan sürücülerden biri, diğerine tepki gösterdi. Vatandaşlar sürücüyü sakinleştirmek için büyük çaba harcadı.


Polis ekipleri, meydana gelen kaza ile ilgili olarak işlem başlattı.

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