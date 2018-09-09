Kazada yaralananların imdadına Mehmetçik yetişti
Siirt'in Pervari ilçesindeki trafik kazasında yaralanan 2 kişi, askeri helikopterle hastaneye yetiştirildi.09 Eylül 2018 Pazar 22:52
Alınan bilgiye göre, Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Düğüncüler köyü yolunda Süleyman Uzkan (29) yönetimindeki 65 BB 691 plakalı otomobil şarampole devrildi.
Kazada yaralanan sürücü Uzkan ile araçta bulunan İsmail Uzkan (16), haber verilmesi üzerine olay bölgesine inen Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına bağlı askeri helikopter tarafından Siirt'e getirildi.
Tugaydan ambulansa nakledilen yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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