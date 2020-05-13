  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kazada yaralanan hemşire, hastanede hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan hemşire, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 20:40:22 -
Kazada yaralanan hemşire, hastanede hayatını kaybetti

İzmir’in Konak ilçesinde otomobilin takla atarak tramvay yoluna devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan hemşire, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Kaza, dün akşam saatlerinde Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Balçova yönünden Konak istikametine gitmekte olan Nur Özlem G. (24) yönetimindeki 35 N 1166 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı takla atarak tramvay yoluna devrilmiş, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, 110 AKS ve 112 ekipleri sevk edilmişti. Araç içerisinde sıkışarak ağır yaralanan Tuğçe Demir (25) ve sürücü Nur Özlem G., ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti.



Hastanede hayatını kaybetti


İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılardan Nur Özlem G. İzmir Kataip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, ağır yaralı durumdaki Demir ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınmış, durumu ağır olan ve hemşire olduğu öğrenilen Tuğçe Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün yaşamını yitirdi.


Öte yandan, kaza nedeniyle tramvay seferleri bir süreliğine yapılamazken, polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı