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Gündem Kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti
Gündem

Kazada yan yatan otomobili vatandaşlar düzeltti

Gaziantep'te karıştığı trafik kazasında yan yatan otomobili, çevrede bulunan vatandaşların düzeltmesi kameralara yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 15:24:00 -

Gaziantep'te karıştığı trafik kazasında yan yatan otomobili, çevrede bulunan vatandaşların düzeltmesi kameralara yansıdı.

Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü belirlemeyen otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu yan yattı.

Çevrede bulunan yaklaşık 15 kişi, otomobilin içindekileri çıkardıktan sonra otomobili iterek düzeltti.

Vatandaşların çabası, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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