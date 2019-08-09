Kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk önledi
Adana'daki kaza iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı09 Ağustos 2019 Cuma 12:52
ADANA (AA) - Adana'da kazada savrulan otomobilin sulama kanalına düşmesini korkuluk engelledi.
Burak Önder idaresindeki 01 VE 878 plakalı otomobil ile Esra Cangül'ün kullandığı 01 ABK 673 plakalı otomobil, Merkez Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da çarpıştı.
Kazada savrulan Cangül yönetimindeki otomobil, sulama kanalının kenarındaki korkuluklara çarptı.
Sağlık ekipleri, kazaya karışan sürücüleri ayakta tedavi etti.
Kaza anı, bulvardaki iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
YORUM YAZ