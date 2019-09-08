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Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu Daday Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolculardan Kübra Aldırmaz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

08 Eylül 2019 Pazar 13:13
Kazada ölen milli futbolcu son yolculuğuna uğurlandı

Kastamonu Daday Karayolu’nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden milli futbolculardan Kübra Aldırmaz, memleketi Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.


Daday ilçesinden Kastamonu’ya gelen R.İ.A. yönetimindeki 19 AAJ 663 plakalı otomobil, Gölköy köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampolde yuvarlandı. Yaklaşık 60 metre sürüklenen otomobilde sürücü R.İ.A. (26) ile M.M.K. (24) yaralanırken, arka koltukta bulunan kadın milli futbolcular 21 yaşındaki Büşra Örnek ile 20 yaşındaki Kübra Aldırmaz araçtan fırlayarak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Büşra Örnek’in cenazesi Bursa’nın İnegöl ilçesine gönderilirken, Kübra Aldırmaz’ın cenazesi ise Zonguldak’ın Ereğli ilçesine getirildi.



Anne ve baba Aldırmaz güçlükle ayakta durabildi


Milli futbolcu Kübra Aldırmaz için baba ocağı olan Ormanlı beldesi Başören köyü Erdenli Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreni sırasında anne Aynur ile inşaat işçisi babası Yüksel Aldırmaz göz yaşlarına boğulurken, yakınlarının yardımı ile ayakta durabildiler. Kübra Aldırmaz’ın tabutu Türkiye Şampiyonu olduklarında kazandıkları madalya, milli forma ile takımının formaları ile süslendi. Alınan helallik ve kılınan cenaze namazının ardından Kübra Aldırmaz’ın cenazesi aile kabristanına defnedildi.



İki arkadaşı ölüm de ayıramadı


Trafik kazasında hayatlarını kaybeden milli futbolcular Kübra Aldırmaz ile Büşra Örnek’in çok yakın arkadaş oldukları öğrenildi. Bursa’dan futbol oynamak için Kdz. Ereğli’ye gelen ve lise eğitimini Kübra Aldırmaz ile aynı okulda tamamlayan Büşra Örnek 2017 yılında Karabük Üniversitesi Beden Eğitimi bölümünü kazandı. Birbirlerinden ayrılmak istemeyen iki futbolcudan Kübra Aldırmaz’da 2018 yılında aynı okul ve bölümü kazanarak yine birlikte yaşamaya başladılar. İki futbolcunun arkadaşları tarafından otobüs terminaline götürüldükleri sırada geçirdikleri trafik kazasında hayatlarını kaybettiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 13:13
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