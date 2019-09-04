0553 313 94 23

Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek yaktı

Suriye’de sözleşmeli er olarak görev yaparken 7 ay önce istifa edip memleketine dönen ve bir fabrikada işe başlayan genç, motosikletiyle sabah işe giderken tırın altında kalarak hayatını kaybetti.

04 Eylül 2019 Çarşamba 10:17
Kazada ölen işçiye halanın ağıdı yürek yaktı

Suriye’de sözleşmeli er olarak görev yaparken 7 ay önce istifa edip memleketine dönen ve bir fabrikada işe başlayan genç, motosikletiyle sabah işe giderken tırın altında kalarak hayatını kaybetti. Gencin halasının ağıtları yürekleri dağladı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Sarıçam ilçesine bağlı Baklalı Mahallesi’nde meydana geldi. Hüseyin Şimşek (26) Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli er olarak çalışmaya başladı. Şimşek, Suriye’de görev yaparken bundan 7 ay önce istifa ederek memleketi Adana’ya döndü. Şimşek memleketine dönünce Adana Organize Sanayi Bölgesinde bir fabrikada işe başladı. Şimşek bu sabah da Baklalı Mahallesi’ndeki evinden motosikletine binip işe doğru yola çıktı. Şimşek iş yerine az bir süre kala girdiği dönel kavşakta H.S.’nin kullandığı tırın altında kaldı. Tır sürücüsü kazayı fark edip durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Şimşek’in hayatını kaybettiğini saptadı.


Bu sırada kazayı duyup olay yerine gelen Şimşek’in mesai arkadaşları da şok oldu. Kısa süre sonra Şimşek’in halası Elif Uğur da kazayı duyup otomobil ile olay yerine geldi. Yeğenini görmek isteyen Uğur’un, "Askerde ölmedin burada öldün, orada yatmak sana yakışmıyor yiğidim" diyerek ağıt yakması herkesi ağlattı.


Tır sürücüsü gözaltına alınırken, Şimşek’in cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 10:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Budak, Erzurum il birincisi oldu
    1. Budak, Erzurum il birincisi oldu
    2. Dünya Sağlık Örgütü: "Yemen’de 30 bin..
    3. Vali Deniz, Aigai antik kentinde devam..
    4. 20 uzman ekip, 16 bin ailenin..
    5. Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
    6. (Özel) Sabah 05.30’da dondurma çalan..
    7. Başkentte metro ve YHT personeline..
    8. Diyarbakır'da 6 milyon 56 bin 586 kök..
    9. Bursa’da yıllar sonra bir vaşak kayda..
    10. Palancıoğlu, başkan yardımcılarıyla..
    11. Arda Turan'a dava! "Psikolojim bozuldu"
    12. Yüksek hızlı trene Çekya ilgisi
    13. TEDMEM: “Okul müdürlerinin iletişim..
    14. Gaziye ve dünya şampiyonuna sponsor..
    15. Avrupa borsaları
    16. Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi..
    17. İzmir Tire 3. etap 529 konut..
    18. Turkcell’den yeni mezunlara ’GNÇYTNK..
    19. Adana'da feci kaza! Tır ile motosiklet..
    20. Müge Anlı'da neler oldu? 20 yıllık..
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi
    Görevden alınan 41 belediye başkanı hakkında karar verildi