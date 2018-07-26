Kazada ölen iki kuzen hakkında 'yürek burkan' detay!

Alınan bilgiye göre, dün gece Ferhat Öztunç (20) yönetimindeki plakasız otomobilin Suruç-Şanlıurfa karayolunun 15. kilometresinde şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden Öztunç ve aynı araçta bulunan kuzeni Halil Caymaz'ın (20) cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Ölen kuzenlerden Öztunç'un Kayseri'de, Caymaz'ın ise Hakkari'de vatani görevini yapmak üzere, bu kentlere bugün için bilet aldıkları ortaya çıktı.

"SON HAZIRLIKLARINI YAPMIŞLARDI"

Kazada kardeşini kaybeden Nihat Öztunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok acı bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını söyledi.

Kardeşinin asker ocağına gitmek için son hazırlıklarını yaptığını belirten Öztunç, "Cuma günü asker olacaklardı, son hazırlıklarını yapmışlardı. Yoldan dolayı kaza yaptılar. Son kez Şanlıurfa'ya gitmişler. Cuma günü Kayseri'de komando olarak teslim olacaktı." dedi.

Halil Caymaz'ın amcası Sabri Caymaz ise kaza nedeniyle şok yaşadıklarını belirterek, "İki kuzen askere gideceklerdi. Şanlıurfa'dan dönüşte kaza yapmışlar. Diyecek bir şey yok, askere gideceklerdi eve dönerken kaza olmuş." şeklinde konuştu.

O bölgede sürekli kazanın olduğunu hatırlatan Caymaz, yetkililerin bölgede önlem almasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Öte yandan aynı kazada yaralanan, birlikte askere gidecek olan tertipleri Mehmet Aydın (20) ile Mahmut Parıldar'ın (20) da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.