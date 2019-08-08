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Kazada ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Gaziantep’te dün yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölen 3 gencin cenazeleri memleketleri Şanlıurfa’ya gönderildi.

08 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
Kazada ölen gençlerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Gaziantep’te dün yolcu minibüsüyle otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada ölen 3 gencin cenazeleri memleketleri Şanlıurfa’ya gönderildi.


D-400 karayolu Gaziantep-Nizip yolunun 15’inci kilometresinde dün öğleden sonra yolcu minibüsü ve otomobil kafa kafaya çarpışmıştı. Kazada 3 kişi öldü, 12 kişi de yaralandı. Yaralıların hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, kazada ölen Ömer Faruk Aydoğdu (27), Abdullah Doğan (24) ve Ahmet Badıllı’nın (23) cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Ölen 3 gencin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Şanlıurfa’ya gönderildi.


Kazada ölen 3 gencin Gaziantep’e gezmek için geldikleri ve dün öğle saatlerinde Şanlıurfa’dan yola çıktıkları öğrenildi.

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Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 12:11
  1. doğa

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