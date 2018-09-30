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Kazada ölen anne-baba ve çocuk yan yana gömüldü

Karaman'ın Ermenek ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada hayatını kaybeden 5,5 aylık hamile Ebru Koraş (33), eşi Murat Koraş (31) ve kızları İkra Koraş (3), gözyaşlarıyla toprağa verildi. Daha önce otomobili Murat Koraş'ın kullandığı değerlendirilirken, sürücününEbru Koraş olduğu ve yaklaşık 1 ay önce ehliyet aldığı ortaya çıktı.

30 Eylül 2018 Pazar 17:56
Kazada ölen anne-baba ve çocuk yan yana gömüldü

Kaza,  dün saat 17.00 sıralarında Ermenek-Başyayla Karayolu'nun Katranlı Köyü kavşağında meydana geldi. Koraş ailesinin içinde bulunduğu 70 E 7477 plakalı otomobil, şarampole yuvarlandı. Kazada Konya'da görev yapan gardiyan Murat Koraş ile kızı İkra, olay yerinde yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan ve 5,5 aylık hamile olan Ebru Koraş da kaldırıldığı Ermenek Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ehliyeti 1 ay önce almış

Kazanın ardından ilk olarak otomobili Murat Koraş'ın kullandığı üzerinde duruldu. Ancak yapılan araştırma sonucu aracı eşi  Ebru Koraş'ın kullandığı ve yaklaşık 1 ay önce ehliyet aldığı ortaya çıktı. Koraş ailesinin, kaza yaptıkları aracı ağustos ayında satışa çıkardıkları da öğrenildi.

Cenazeleri yan yana defnedildi

Kazada hayatını kaybeden Murat Koraş, eşi Ebru ve kızları İkra'nın cenazesi, bugün akrabaları tarafından Ermenek Devlet Hastanesi morgundan alındı. Ardından memleketleri Başyayla ilçesi Kışla köyüne getirildi. Gardiyan Murat Koraş'ın mesai arkadaşları da tabutunun başında saygı duruşundu bulundu. Cenazeler, burada kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 17:56
  1. Konya
  2. Karaman
  3. Ermenek
  4. Trafik kazası
  5. aynı aileden 3 kişi öldü
  6. yan yana defnedildiler

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