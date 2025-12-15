Kazada kopan parmak mikrocerrahi yöntemle tekrar yerine dikildi

Motosiklet kazasında serçe parmağı kopan 25 yaşındaki Adem Kulak’ın parmağı, hızlı müdahale ve mikrocerrahi teknik ile tekrar yerine dikildi. Ameliyatı gerçekleştiren Medipol Mega Üniversite Hastanesi El Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadir Uzel, “Kopan uzuvlarda ilk 6 saat kritik. Hastamız zamanında geldi, parmak dolaşımı şu anda gayet iyi dedi.

KAPI HATALI AÇILINCA PARMAĞI KOPTU

İstanbul Bahçelievler’de motosikletiyle seyir halindeyken hatalı park eden bir sürücünün aniden kapı açmasıyla kaza geçiren 25 yaşındaki Adem Kulak, çarpmanın etkisiyle yere savruldu. Yaralanmasının ciddiyetini olay anında fark ettiğini söyleyen Kulak, “Parmağımın kanadığını hissettim ama bakmama izin vermediler. Vatandaşlar ve esnaflar hemen yardıma koştu, ambulansı onlar çağırdı” dedi. Hastaneye ulaştırılan Kulak, acil serviste yapılan ilk tetkiklerin ardından parmağındaki kopma nedeniyle hızla ameliyata alındı. “Röntgenden sonra Kadir hoca geldi ve yaklaşık üç saat içinde ameliyata girdim. Parmağımı yerine diktiler, şu an durumu iyi” ifadelerini kullandı.

“İLK 6 SAAT KRİTİK”

Hastanın tedavi süreci hakkında bilgi veren Dr. Uzel, hızlı müdahalenin hayat kurtarıcı olduğuna dikkat çekti. Dr. Uzel, “Hastamız motosiklet kazası sonrası serçe parmağında kopma ile geldi. Acil şartlarda hemen ameliyata aldık. Mikrocerrahi yöntemle kopan parmak parçasını tekrar yerine diktik. Şu an dolaşım gayet iyi” dedi.

MİKROCERRAHİDE ZAMANLAMA BAŞARIYI BELİRLİYOR

Kopan uzuvlarda zamanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Dr. Uzel, “İlk 6 saat bizim için çok kritik. Bu süre içinde hastayı ameliyata alıp kopan parçayı yeniden dikme şansımız çok daha yüksek olur. Hastamız kazadan iki saat sonra hastanemize ulaştığı için hızlıca ameliyat hazırlıklarını tamamladık ve başarılı bir operasyon gerçekleştirdik” dedi. Dr. Uzel, ameliyat kadar takip sürecinin de kritik olduğunu belirterek, “İlk bir haftalık dönemde hastanın dolaşımı, yara bakımı ve parmağın canlılığı çok yakından izlenir. Hastamızın süreci şu an olumlu ilerliyor” diyerek sözlerini tamamladı.