  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sözleşmenin feshinin ardından Banu Avar'dan çarpıcı paylaşım! "Türkiye kadınlarını koruyamıyor da..."

ABD savaş uçakları bölgede! Türk Hava Kuvvetleri gerekli adımı attı

AK Parti ve Yeniden Refah dayanışması Marx'ın yobaz militanlarını kudurttu

Mustafa Güldağı kurgulanan senaryoyu açıkladı: Fesat sözleşmesi kaldırıldı ama Gladyo-Soros taktiğine dikkat!

Feshedilen İstanbul Sözleşmesi ile ilgili flaş açıklama! Daha sert tedbirler için sinyali verdi

Davutoğlu, fesat İstanbul Sözleşmesi'ne arka çıktı! Erdoğan'ı bakın ne ile suçladı

3 dizi bomba etkisi yaptı! ‘Uzun zamandır bunu yapıyoruz’ diyerek halka müjdeyi verdi

Abdurrahman Dilipak İstanbul Sözleşmesi'nin feshini değerlendirdi: AK Parti kongresi öncesinde önemli uyarı!

HDP'yi savunanlar buna ne diyecek? PKK ile 3 bin TL'ye çocuk pazarlığı!

İki yüzlü Canan Güllü'nün hevesi kursağında kaldı!
Gündem Kaza yapınca sinir krizi geçirdi
Gündem

Kaza yapınca sinir krizi geçirdi

İstanbul Kartal'da babasından izinsiz aldığı araba ile sokağa çıkma kısıtlaması olan saatte dışarı çıkan genç başka bir otomobile çarparak yan yattı.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 05:35:00 -
Kaza yapınca sinir krizi geçirdi

Kaza saat 02.30 sıralarında Atalar Mahallesi, Çanakkale Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre babası evde uyuduğu sırada babasına ait 34 DHE 884 plakalı otomobil ile dışarı çıkan Ümit A. Doğu Caddesi'nden Çanakkale Caddesi'ne süratle çıkınca caddede seyir halindeki Muhammet S.'nin kullandığı 34 NK 4818 plakalı hafif ticari araca yandan hızla vurdu. Çarpmanın etkisi ile takla atarak orta refüjde yan yatan aracın sürücüsü Muhammet S. yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan diğer sürücü Ümit A.'nın tedavisi ayakta yapıldı.

Sinir krizi geçirdi

Sokağa çıkma kısıtlamasının devam ettiği saatlerde babasından gizli otomobilini alarak dışarı çıkan genç kaza yapınca yakayı ele verdi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen ailesi sinir krizi geçirdi. Babası ve annesi tarafından uzun süre azarlanan genç de sinir krizi geçirerek uzun süre ağladı. Ümit A.'ya ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için idari para cezası uygulandı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen Ümit A.'nın babası, "Yapacak bir şey yok artık, nasıl olmuş, önemli değil, olan olmuş. Ara yola girerken, ana yoldaki arabaya yandan vurmuş. Vurunca da o arabayı oraya savurmuş" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle hurdaya dönen her iki otomobil de çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti
Ekonomi

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın 9 Şubat'taki yazısı dikkat çekti

Naci Ağbal'ın görevden alınmasının ardından Merkez Bankası Başkanlığı'na atanan Şahap Kavcıoğlu, 9 şubatta kaleme aldığı yazısında 'Yüksek f..
Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar
Dünya

Bir ülke daha harekete geçti! İstanbul Sözleşmesi'ni bırakıyorlar

Büyük tartışmalara neden İstanbul Sözleşmesi'ni bazı ülkelerin yürürlüğe sokmadığı ortaya çıktı. AB ülkesi Polonya ise İstanbul Sözleşmesi'n..
İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor
Gündem

İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından flaş açıklama! Ankara Sözleşmesi geliyor

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Türkiye, İstanbul Sözleşmesi'nden ayrıldı. Yaşanan gelişmenin ardından AK Parti Genel Ba..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay