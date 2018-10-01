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Kaza yapanların yardımına koşanlara otomobil çarptı

Aydın'da bir otomobil, kaza yapan bir başka araç için orada bulunan 4 kişiye çarptı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 07:57
Kaza yapanların yardımına koşanlara otomobil çarptı

Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin, yolda kaza yapan  aracın yanında duranlara çarpması sonucu iki kişi yaşamını yitirdi, iki kişi  yaralandı. 

09 KC 218 plakalı otomobil, Aydın-Denizli  karayolu Ömerbeyli mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı. Olay  yerine, kaza yapan aracın çekilmesi için kurtarıcı çağrıldı.

Kaza yerinde çekiciden inen Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur ile kazayı  görüp yardım etmek için durdukları öğrenilen Mehmet Salih Kaya ve Tayfun  Durukan'a, A.K. idaresindeki 09 PN 225 plakalı otomobil çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve ilk yardım ekipleri sevk  edildi.

Kurtarıcıda görevli Yaşar Tuncer ve Dilaver Onur'un kaza yerinde  hayatını kaybettiği öğrenildi. Ağır yaralanan Mehmet Salih Kaya ve Tayfun Durukan  ise 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, aracıyla kaza yerini terk eden otomobil sürücüsü A.K, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 07:57
  1. Denizli
  2. Aydın
  3. kaza

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