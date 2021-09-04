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Yerel Kaza yapan yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı!
Yerel

Kaza yapan yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı!

Adıyaman'da kazaya denk gelen Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-09-04 19:13:00 -
Kaza yapan yaralıya ilk müdahaleyi belediye başkanı yaptı!

Kazaya denk gelen AK Partili Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, yaralıya ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı olan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Gölbaşı karayolunda makam aracıyla ilerlerken, Emre K. idaresindeki 02 ABG 847 plakalı Seat marka otomobilin şarampole devrildiğini fark etti.

Kaza yerinde duran Başkan Kılınç, makam aracından inerek yaralanan sürücüye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaralıyı daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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