  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kaza yapan sürücünün yardımına olay yerinden geçen doktor yetişti
Aktüel

Kaza yapan sürücünün yardımına olay yerinden geçen doktor yetişti

Yeniakit Publisher
2020-10-12 15:20:08 -
Kaza yapan sürücünün yardımına olay yerinden geçen doktor yetişti

DÜZCE (AA) - Düzce'de yön levhasına çarpan kamyonetin sürücüsüne ilk müdahale, olay yerinden geçen ilçe sağlık müdürü doktor tarafından yapıldı.

D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Hamidiye mevkisinde Ramazan Kalkan'ın kullandığı 81 AAT 427 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelası direğine çarptı.

Kazanın ardından araç içerisinde sıkışan sürücü vatandaşlar ve olay yerinden tesadüfen geçen Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk tarafından çıkarıldı.

Yaralanan sürücüyü yere yatırarak ilk müdahaleyi yapan Çabuk, Kalkan'ın olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti.

Hafif şekilde yaralanan sürücü, tedbir amaçlı Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çabuk, gazetecilere, kazaya tesadüfen rastladığını belirterek "Kaza önümde oldu ve müdahale ettim. Yaralının sağlık durumu iyi. Doktor olarak yolda bu şekilde rastladığımızda duyarsız kalamıyoruz." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Portakal yeni adresini açıkladı
Medya

Fatih Portakal yeni adresini açıkladı

FOX TV'den ayrılan haber spikeri Fatih Portakal, manipülasyon ve yalan haberlere Youtube kanalında devam edeceğini açıkladı.
'Ağzının ortasına...'
Siyaset

'Ağzının ortasına...'

CHP'nin anketçisi Sonar Araştırma Başkanı Hakan Bayrakçı'nın, sözde Ermeni soykırımını kabullenen bir paylaşıma tepki göstermesinin ardında..
Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu
Gündem

Serdar Ortaç'ın Erdoğan sözleri olay oldu

Serdar Ortaç verdiği bir röportajda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler yağdırarak "Bakın iddia ediyorum; Erdoğan'ı eleştirenlerin torunları 200..
Satılık 2013 model Audi A4
Satılık 2013 model Audi A4

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay