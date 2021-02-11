Kaza yapan sürücü hüngür hüngür ağladı

Olay 02:00 sıralarında İstanbul'un Kadıköy ilçesi, 19 Mayıs Mahallesi, Şemsettin Günaltay Caddesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre Murat Üçkardeş 34 DEJ 724 plakalı otomobili ile direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle yanında bulunan arkadaşı hafif şekilde yaralandı.

Aydınlatma direği yol kenarındaki bir iş yerinin üzerine devrildi. Kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Sürücünün yaralanan arkadaşı ilk müdahalenin ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Arkadaşının yaralanmasının ardından sürücü Murat Üçkardeş'in olay yerinde ağladığı görüldü. Araç ve aydınlatma direğinin düştüğü iş yeri hasar görürken polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Olayı gören Ege Yüce isimli vatandaş, "Biz çalışıyorduk bir ses geldi. Sesi duyunca baktık arabanın önü havaya kalktı. Sonra yan tarafa doğru döndü. Direğe vurdu. Adamın kız arkadaşı bileğini ve bacağını tutuyordu. Ambulans çağırdık, hastaneye gittiler" dedi.